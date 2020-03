Henkel lancia un piano globale di solidarietà per l’emergenza

Un'azione da alcuni milioni di euro a supporto dei dipendenti, dei consumatori e delle comunità colpite dalla pandemia coronavirus Covid-19

Henkel scende in campo con un nuovo piano globale di solidarietà a supporto dei dipendenti, dei consumatori e delle comunità colpite dall'emergenza sanitaria Covid-19. In Italia, intanto, i dipendenti della sede di Milano sono al lavoro da remoto, mentre, già dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono state attivate misure straordinarie di sicurezza per tutelare la salute dei dipendenti degli stabilimenti (che l'azienda in una nota ringrazia), assicurando al tempo stesso la continuità delle attività.

Il programma comprende diverse iniziative, tra le quali: