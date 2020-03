H&M fa dietrofront sul dividendo e si equipaggia per la crisi #coronavirus

A fronte dell'attuale situazione il gruppo svedese del fast fashion prende nuove misure cautelari e intanto rivede la produzione

Doppia risposta di H&M alla pandemia coronavirus Covid-19. Il gruppo svedese, infatti, ha rivisto la propria filiera per produrre dispositivi di sicurezza individuale volti a supportare sanitari e personale in prima linea con l'emergenza.

Lato finanziario, invece, l'azienda decide di optare per una maggiore cautela e, proprio come annunciato da Gruppo Autogrill, sceglie di non distribuire alcun dividendo nell'esercizio 2020. La nuova delibera è stata espressa dal CdA il 23 marzo, dopo che inizialmente si era deciso di versare agli azionisti un dividendo di 9,7 corone svedesi (0,88 euro).

Non solo. Il big del fast fashion si prepara a misure quali i licenziamenti temporanei in diversi mercati, nonché a nuove misure su acquisti, investimenti e affitti.

Il presidente Stefan Persson parla di decisioni difficili, volte a cautelare una posizione di azienda solida, assicurando maggiore libertà d'azione futura. Ricordiamo che il colosso della moda veloce è stato via via costretto con la diffusione del virus a chiudere i propri punti di vendita, per ora quasi 3.500 su poco più di 5.000.