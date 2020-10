I 100 brand di maggior valore al mondo: Gucci primo per l’Italia

Sul podio del ranking annuale di Interbrand ci sono Apple, Amazon e Microsoft. Gucci capofila del made in Italy in salita alla 32° posizione

Appuntamento annuale con la classifica Best Global Brands di Intebrand sui 100 marchi di maggior valore al mondo. A confermarsi al vertice è anche per il 2020 Apple, mentre in seconda posizione, grazie anche al boom di vendite legato alla pandemia, sale Amazon, che scalza dal podio Google (in discesa al quarto posto).

Medaglia di bronzo per Microsoft, che guadagna una posizione e che insieme ad Apple ed Amazon rappresenta ben il 30% del valore totale del ranking. Coca-Cola, invece, pur scendendo dal 5° al 6° posto figura sempre come prima realtà del largo consumo. E mentre i vertici restano come d'uso del mondo tecnologico-digitale, da notare la crescita in parallelo di alcuni social, in particolare Instagram (19°), YouTube (30°) e Zoom, che compare in centesima posizione.

E per l'Italia? Al primo posto del made in Italy si conferma esserci Gucci, seguita da Ferrari (79° dalla 77° posizione 2019) e Prada (da 100° a 99°). Per Gucci si tratta di una crescita costante che ha visto la maison scalare ben 19 posizioni in soli 3 anni (2017, 51° posto).

L'ascesa della griffe è stata attribuita in particolare alla “coerenza” dell’esperienza nei suoi touchpoint e al “coinvolgimento” delle generazioni più giovani. Come sottolinea Marco Bizzarri, presidente e Ceo di Gucci: