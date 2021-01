L'ampliamento rilancia il centro commerciale I Gigli: "Il cammin de’ Gigli", percorso sopraelevato sul layout esistente, migliora la circolazione interna

Nasce dall’idea del giardino pensile il concetto alla base del Cammin de’ Gigli (denominazione ispirata alla memoria di Dante Alighieri), la riqualificazione promossa da Eurocommercial Properties per l'ampliamento del centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio (Fi), a metà strada fra Prato e il capoluogo toscano. Il progetto, firmato Design International, si sviluppa su un’area di 2.700 mq e propone un nuovo percorso posizionato sulle isole dei negozi esistenti, creando una sopraelevata che, da luogo per gli acquisti, si trasforma in un ambiente di condivisione grazie a un design pensato per favorire le connessioni sociali e l’integrazione delle aree.

Il progetto è un’estensione del centro commerciale esistente che, oltre a fornire nuovi servizi, collega al piano primo le due piazze esistenti, Corte Tonda e Corte Lunga, migliorando la circolazione interna e innovando modalità di visita e contenuti.

"Queste aree -spiega Paolo Bianchini, design manager di Design International- circondate dal verde, offrono nuovi servizi per il pubblico, spazi relax, aree per il co-working e la ristorazione, e un’ampia zona gioco per il divertimento dei bambini a tema dinosauri, I Giglisauri, che ne rappresenta l’attrazione cardine. Grazie all’integrazione delle diverse funzioni di servizio e intrattenimento, l’intervento ha lo scopo di portare valore aggiunto all’attuale offerta commerciale. Alcuni degli elementi essenziali del nuovo design sono l’uso di materiali naturali, l’integrazione del verde, il design urbano, l'atmosfera dello spazio aperto, nonché una serie di interventi illuminotecnici per ottenere effetti scenografici".

A evidenziare il carattere innovativo del progetto ricordiamo il forte impatto visivo su Corte dell’Oste, con l’aggiunta di servizi dedicati, che, attraverso una modernizzazione dei concetti tipici dei luoghi di incontro cittadini, permette una pausa nel mezzo del layout commerciale.