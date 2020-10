La Model 3 di Tesla si può vedere (e provare), per la prima volta in un centro commerciale italiano, alla Corte Tonda dei Gigli di Campi Bisenzio (Fi)

Tesla, il marchio Usa famoso per le auto elettriche, apre il suo nuovo negozio temporaneo (temporary store) a Firenze, Corte Tonda del centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio (Fi), dove tutti i clienti potranno ammirare una delle auto elettriche più belle e iconiche del momento, la Model 3, che ha già lasciato eye-goggling (basiti e incuriositi) i primi visitatori. Si potranno vedere tutte le funzionalità di infotainment dell’auto e ricevere le informazioni dal personale Tesla preposto. Attivo anche un servizio di prenotazione delle prove guida (test drive) personalizzate, con partenza direttamente dal parcheggio del centro commerciale.

"In questi mesi siamo riusciti a finalizzare questa importante trattativa con un'apertura che registra il debutto di Tesla in uno shopping centre italiano -commenta Stefano De Robertis, direttore marketing di Eurocommercial Properties Italia, società proprietaria del centro commerciale I Gigli-. La nostra società è molto attiva anche nella commercializzazione di temporary pop up, che contribuiscono ad ampliare l’offerta e il brand mix del centro commerciale, e ad aumentare l'attrazione attraverso l'esibizione (show rooming) di prodotti e marchi innovativi".

"In un luogo nel quale le eccellenze si sono sempre contraddistinte negli anni -aggiunge Yashar Deljoye, responsabile marketing di Savills Italia, società che gestisce il centro commerciale fin dalla sua apertura- non poteva che arrivare anche Tesla, un brand globalmente riconosciuto per la sua connotazione innovativa, anche nei confronti dell’ambiente, proprio come I Gigli. La nascita e lo sviluppo della partnership con Tesla è frutto di un lavoro corale, ma in primis dei colleghi della direzione".