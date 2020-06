I key takeaway del webinar di ATC – All Things Communicate dedicato alle sfide del post-Covid 19

Scarica i contenuti del webinar intitolato “Marketplace digitali, prossimità, transazioni ibride”

La pandemia ha rappresentato (e continua a farlo) un momento di sfide, opportunità ed evoluzioni per l’e-commerce, ma anche per il retail in generale. Ne ha parlato ATC - All Things Communicate, nel webinar intitolato “Marketplace digitali, prossimità, transazioni ibride”, introdotto dal Communication Director Karim Ayed e curato dalla Design & Content Strategist Silvia Podestà.

Nel webinar si analizza innanzitutto il contesto economico, la cui incertezza è stata ulteriormente aggravata dalle conseguenze del Coronavirus. All’interno di questo scenario, il lockdown ha portato da un lato un boost dell’ecommerce, che ha visto una crescita a tre cifre nell’area Euro, e dall’altro perdite misurabili nell’ordine dei miliardi per il retail tradizionale.

Nei consumatori, l’ansia diffusa ha ingenerato inizialmente comportamenti di accumulo e panic buying, a cui ha fatto seguito un atteggiamento di cautela, con acquisti più pianificati e “frugali”. L’allentamento delle misure più drastiche di protezione lascia lentamente spazio a una nuova normalità, in cui sembrano comunque attecchire alcune tra le tendenze manifestate nelle prime fasi della diffusione del virus.

Questi trend presentano sfide peculiari. Per i player dell’ecommerce, la capacità di gestire la logistica e l’approvvigionamento, di mettere piede in nuovi segmenti di mercato, di presidiare nuovi touchpoint. Per gli operatori retail brick&mortar, la rapidità e l’efficacia nell’adeguarsi alle necessità della digitalizzazione, per mantenere la propria rilevanza soprattutto in relazione a una rivitalizzazione (ma anche a un ripensamento) dello shopping di prossimità.

A completamento dell’analisi, il webinar offre un toolkit creativo di idee per farsi trovare pronti per un “new normal” che si spera davvero imminente.

“Marketplace digitali, prossimità, transazioni ibride” è a disposizione, insieme agli altri Trend Café, sul sito di ATC. Agenzia indipendente fondata nel 1992 da Renzo Riccò e diretta dal General Manager Donatello Occhibianco, ATC crea strategie e campagne di comunicazione on e offline, progettando customer journey e UX specifici per il B2B, il B2C e il B2B2C per clienti italiani e internazionali.

