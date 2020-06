ICSC addio Europa, nasce una nuova associazione

Un vento di cambiamento soffia finalmente sul mondo dell'associazionismo dei centri commerciali. Le associazioni nazionali dei centri commerciali (per esempio la nostra Adcc) e le società che afferiscono al mondo degli shopping centre stanno dialogando per creare e lanciare una nuova Associazione che avrà sede a Bruxelles e sarà diretta da Peter Wilhelm (foto), Ceo di Wilhelm & Co Group, e anche presidente di Icsc Europe, e da Joost Koomen, ex responsabile public affairs in Europa.

Wilhelm è presidente ICSC Europe da Ottobre 2018, ma ne è membro dal 1997.

La nuova associazione si chiamerà, ma il nome non è ancora ufficiale, Ecsp-European Council of Shopping Places.

Adcc-Associazione direttori centri commerciali è in contatto e in dialogo con la nuova, costituenda associazione, per creare un rapporto di collaborazione, nel rispetto però delle singole autonomie.