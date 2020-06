La nuova Arena estiva, voluta da Igd, proprietaria della galleria del centro commerciale La Favorita (Mantova) dal 2018, e dalla proprietà della multisala Cinecity di Mantova, inaugura l'1 luglio 2020 nell’area esterna al centro commerciale, a fianco di Cinecity. Non è un cinema drive-in, ma un cinema all'aperto.

Il progetto risale, nella sua genesi, ai primi giorni di maggio, ed è nato per sostenere l’industria cinematografica, uno dei settori più colpiti dal lockdown. La nuova Arena debutta con una rassegna cinematografica durante la quale verranno proiettate per due mesi, ogni giorno, le pellicole più significative della stagione interrotta il 23 febbraio scorso e i migliori film passati in questi mesi sulle varie piattaforme e che solo ora si potranno vedere sul grande schermo.

Film come I Miserabili, Emma, L'Uomo Invisibile, Un figlio di nome Erasmus, Dopo il matrimonio, The Grudge, L'Hotel degli amori smarriti, sono prime visioni. Segnaliamo, però, due film in particolare: uno è Trolls World Tour, cartone animato dedicato ai bambini e alle famiglie, che verrà proiettato per la prima volta sul grande schermo; l'altro è Il meglio deve ancora venire, che verrà mostrato in anteprima assoluta prima dell’uscita cinematografica nazionale, prevista a settembre, un film francese con Fabrice Luchini e Patrick Bruel.

Per accedere alla Arena il pubblico si presenta alla biglietteria di Cinecity ed entra in multisala, dove trova anche bar-toilette-totem con biglietteria elettronica, e da lì (girando intorno al locale cassa-biglietteria) esce nel cortile destinato all'Arena La Favorita.