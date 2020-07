Questo nuovo mandato si aggiunge a quello che l’Agenzia di Ermanno Canali si era aggiudicato a inizio 2020 per la gestione di tutte le attività social dei 15 centri Igd nelle tre aree Nord Est, Emilia e Toscana

IGD Siiq, al termine di una gara che ha visto partecipare diverse agenzie, ha affidato il restyling dei siti dei suoi centri commerciali a Canali&C.

Questo nuovo mandato si aggiunge a quello che l’Agenzia di Ermanno Canali si era aggiudicato a inizio 2020 per la gestione di tutte le attività social dei 15 centri Igd nelle tre aree geografiche in cui è presente il suo patrimonio immobiliare, Nord Est, Emilia Romagna e Toscana.

"Due i principali obiettivi alla base della gara per il restyling dei siti internet dei nostri centri commerciali: migliorare l'utilizzo e l'esperienza complessiva dei siti da parte degli utenti (user experience) e caratterizzare i siti come uno dei canali di contatto con i nostri visitatori -spiega Daniele Cabuli, direttore generale alla gestione di Igd-. La proposta dell’agenzia Canali ci ha convinto perché ha saputo ben interpretare le richieste contenute nelle nostre indicazioni (brief). Sarà adesso possibile per noi proseguire il percorso verso una strategia digitale complessiva, di cui i siti rappresentano uno degli ambiti di lavoro".

"Con Igd la collaborazione, partita in sordina, è cresciuta con slancio -commenta Antonella Fidanzio, direttore della Digital Unit di Canali&C-. Abbiamo iniziato il percorso con questo cliente in un momento storico particolare, non semplice per il mondo del retail real estate, e da subito abbiamo fatto squadra con i nostri referenti per affrontare al meglio la difficoltà. Ricevere l'invito per la gara relativa al rinnovamento dei siti ci ha reso orgogliosi, non solo per la grande opportunità ma soprattutto perché rappresenta una conferma del rapporto di partnership che volevamo instaurare".

I nuovi siti saranno completamente ridisegnati nella struttura e nel design. La piattaforma che ospiterà i siti Igd sarà costruita attraverso CMS WordPress e ospitata su server di ultima generazione ottimizzati per siti WP. Il sistema sarà concepito con una doppia anima: una centralizzata per la gestione tecnica generale del sistema, e una periferica per la gestione dei singoli siti e relativi contenuti.

"La piattaforma sarà sempre mantenuta efficiente attraverso la gestione unificata degli interventi software –aggiunge Luca Buscaglia, direttore sviluppo di Canali&C-. Grazie a questo, gli aggiornamenti tecnici saranno rapidi e tempestivi, contribuendo a mantenere i siti performanti e sicuri. Il sito web sarà modulare: nuove sezioni e funzionalità saranno implementabili in piattaforma e agganciate ai singoli siti della rete. I singoli website, pur con una manutenzione tecnica centralizzate e un core comune, rimarranno indipendenti e gestiti attraverso un’area back-end dedicata e separata dagli altri. In altre parole realizzeremo una piattaforma moderna sia nella parte tecnica che nel design grafico; tecnicamente complessa, ma semplice sia nel software upgrading (gestione centralizzata) che nel content management (gestione periferica)".

"Il design è stato studiato per valorizzare a 360° il brand -commenta Remo Martingano, direttore creativo dell’Agenzia-. Lo studio della grafica, la scelta di una palette colori customizzata e la ricerca fotografica rende ogni singolo sito, diverso dall'altro, pur appartenendo ad un'unica struttura logica. La user experience è moderna e intuitiva".