Nei primi nove mesi 2020 i ricavi lordi da attività locativa registrano 109 milioni di euro (-6,1%). La variazione è dovuta a diversi fattori:

-circa 0,6 milioni di euro dovuti a minori ricavi sul perimetro non omogeneo e per lavori di rimodulazione;

- circa 2,4 milioni di euro di minori ricavi like for like Italia. Il decremento è quasi interamente imputabile alle gallerie (-2,5 milioni di euro) soprattutto per la riduzione di ricavi variabili e temporanei legata al periodo di lockdown. In incremento gli ipermercati (+0,7 milioni di euro) pienamente operativi anche durante i periodi di limitazione del traffico;

- circa 0,4 milioni di euro, riduzione dei ricavi like for like della Romania (-5,2%), dovuta a minori variabili e all’uscita di un tenant che operava in più punti di vendita.

- circa 3,7 milioni di euro imputabili a sconti e riduzioni sui canoni derivanti dalle trattative con gli operatori per la gestione del periodo di lockdown, di cui 2,6 milioni di euro relativi a sconti concessi agli operatori in Italia e 1,1 milioni di euro in sconti concessi agli operatori in Romania.

Contratti di locazione e rinegoziazioni

Sono in corso di finalizzazione le trattative con gli operatori per la definizione della gestione del periodo di lockdown marzo-maggio, in un’ottica di sostenibilità reciproca e di buona fede. In generale non sono state apportate modifiche ai contratti in essere, ma concesse dilazioni e riduzioni temporanee il cui effetto sarà interamente imputato all’esercizio in corso (senza trascinamenti negli esercizi successivi). In Italia ad oggi risultano concluse oltre il 90% delle trattative totali, con riduzioni temporanee concesse pari a 1,7 mensilità.

In attesa di concludere tutte le trattative, nella situazione consolidata ai 9 mesi Igd ha stimato gli effetti derivanti da questi accordi in circa 7 milioni di euro, divisi fra sconti (2,6 milioni di euro) già accordati e che impattano direttamente sui ricavi, e maggiori costi Covid per circa 4,4 milioni di euro, al netto di riduzioni temporanee ottenute sui canoni leasehold.

Parallelamente alle negoziazioni, Igd ha proseguito nella sua quotidiana attività di leasing management: sul totale contratti in scadenza nel 2020, il 58% è già stato rinnovato con un lieve downside (-1,3%), mentre al 4% è stata estesa la durata per ulteriori 12 mesi.