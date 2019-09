Il burro Lurpak si fa in quattro…

Arrivato nella GDO italiana da poche settimane, il nuovo pack di Lurpak si presenta come la soluzione perfetta per rispondere alle esigenze dei consumatori moderni in termini di freschezza, praticità e “zero sprechi”.

Il nuovo formato, infatti, con i singoli pezzi da 50g confezionati uno ad uno, consente di dosare il burro in modo facile e immediato, di averlo quindi sempre fresco e pronto per l’uso. Ottimo sia a crudo che in cucina, dove Lurpak è particolarmente apprezzato anche per la sua capacità di sciogliersi facilmente e a temperature basse (già a 37° gradi), pur mantenendo un punto di fumo molto alto, grazie all’assenza di acqua.