Nei giorni feriali molti negozi del centro commerciale Il Centro ad Arese aprono alle 8 del mattino. Primark addirittura alle 7. Per garantire un flusso di persone più regolare e quindi maggiore sicurezza

Gli orari al pubblico nei negozi nel centro commerciale Il Centro ad Arese vanno dalle 9 alle 21, ma Primark apre alle 7 del mattino e molti negozi alle 8 in modo da agevolare i flussi e dare ai clienti più tempo per fare shopping (per vedere i giorni di apertura vedi il sito).

Bar e ristoranti, grazie al passaggio di Regione Lombardia in zona gialla, saranno aperti e si potrà anche consumare al tavolo. Dopo le ore 18 è attivo solo il servizio asporto e consegna.

Fra le iniziative promosse in questi giorni da Il Centro di Arese, ricordiamo la carta per gli acquisti (gift card) con validità 12 mesi, utilizzabile in tutti i 200 negozi della galleria e negli oltre 30 ristoranti che compongono l'offerta food, serve anche per fare la spesa all’ipermercato Iper la Grande i e per prenotare i corsi di guida sicura a La Pista.

Il cliente può acquistare la carta sia fisicamente, al punto informazione (ingresso 4), sia online e su supporti automatici (pad) in galleria. Sul sito centroilcentro.it basta inserire il valore che si vuol dare alla gift card e viene inviato un buono via email che potrà essere donato stampando anche porta gift card, sempre disponibile su il sito.

Shopping in sicurezza

Grazie all’iniziativa ILCENTROPeopleCare, viene eseguita quotidianamente la sanificazione di tutte le parti comuni, dei servizi igienici e di tutte le superfici della galleria per garantire maggiore sicurezza. Appositi semafori regolamentano l’accesso alle toilette avvisando i clienti sull’accessibilità dei servizi igienici per evitare code. In tutta la galleria disponibili cestini per lo smaltimento di rifiuti potenzialmente contaminati come guanti, mascherine e fazzoletti monouso.

Il Centro ha messo a disposizione dei propri clienti il servizio online Ordina e prenota per fissare da remoto visite mediche, appuntamenti per un esame ottico, sedute dal parrucchiere e dall’estetista. Il servizio permette anche di ordinare il pranzo da asporto in tutti i punti della ristorazione e di fare la spesa online con il servizio Iper la Grande i.

Nei giorni feriali, quando saranno aperti tutti i negozi, riprende anche il servizio di bus navetta con partenza dalla stazione Milano Centrale. È necessario prenotare il proprio posto e presentarsi con il codice di prenotazione onde garantire le adeguate distanze di sicurezza per tutti. Gli orari di partenza della navetta sono consultabili sul sito.