Il Centro mette in scena (virtualmente) i gladiatori

Dal 2 luglio al 27 settembre Il Centro di Arese presenta una nuova mostra interattiva dedicata ai gladiatori nella Roma Imperiale: un'iniziativa di edutainment che unisce storia, spettacolo e tecnologia

Al centro commerciale il Centro di Arese si terrà dal 2 luglio al 27 settembre la mostra interattiva I gladiatori, gli eroi del Colosseo, un'iniziativa di edutainment che si pone nel solco (storico-culturale) tracciato già con l’evento del 2018 dedicato a Leonardo da Vinci.

Ideata, progettata e allestita da Edutainment HUB by Garavaglia, con tecnologie digitali di ultima generazione come la scansione fotografica e stampa 3D, studiata in collaborazione con il Politecnico di Milano, la mostra coinvolge e fa interagire attivamente il pubblico durante la visita, enfatizzando una parte rilevante della storia dell’Impero Romano, svelando curiosità e dettagli inediti.

"L’idea de I Gladiatori conferma la nostra volontà di rendere Il Centro un luogo di destinazione dove lo shopping e lo svago incontrano contenuti di cultura e socialità –commenta Francesco Ioppi, direttore immobiliare di Tea SpA–. Un percorso iniziato con la mostra dedicata a Leonardo da Vinci e che proseguiamo con questa iniziativa ancora più ricca di emozioni".

A inaugurare la mostra Valerio Massimo Manfredi, scrittore, storico, archeologo, conduttore televisivo: "Iniziative di questo calibro confermano che quando il virtuale incontra il reale, anche gli spazi commerciali si trasformano in un luogo in cui sperimentare nuovi metodi di apprendimento che uniscono il ruolo dell’esperienza, della comprensione e del gioco".

MISURE DI SICUREZZA

Nell’area museale verrà rilevata la temperatura agli ingressi, che saranno contingentati e sarà possibile prenotare il biglietto online. All’interno delle sale il ricambio dell’aria è assicurato da appositi aspiratori interni che garantiscono una qualità dell’aria ottimale.

Queste le regole da seguire all’interno della mostra:

Indossare la mascherina durante tutto il percorso



Mantenere la distanza di sicurezza



Seguire i percorsi indicati



Utilizzare i gel disinfettanti dopo l’utilizzo dei dispositivi tattili (touch)



Rispettare il numero massimo di presenze per sala

PERCORSO TEMATICO: TRE SEZIONI

Il percorso della mostra segue un andamento cronologico e tematico.

ROMA e IMPERO: la prima sezione accompagna i visitatori nell'espansione dell'Impero romano e nella vita quotidiana dei legionari. Un realistico manichino di un militare Gallo si presenta al pubblico insieme ad alcuni oggetti di vita quotidiana: previste videoproiezioni con aneddoti e curiosità storiche.



IL COLOSSEO: la seconda sezione è dedicata al luogo -l'Anfiteatro Flavio- che ha ospitato le esibizioni dei gladiatori. Attraverso modelli 3D, video e schermi tattili (touchscreen) il pubblico può camminare tra le mura del Colosseo, scoprendone la storia e i sistemi costruttivi sviluppati dall’ingegneria romana.

IL COMBATTIMENTO: nella terza sezione vengono ricostruiti i combattimenti tra gladiatori grazie a imponenti manichini realistici. Il visitatore si ritroverà catapultato nella vita quotidiana dei combattenti (per forza: erano prevalentemente prigionieri di guerra e/o criminali condannati per reati gravi, ndr), scoprendone le innumerevoli tipologie e i retroscena meno noti per conoscere chi erano, come vivevano e come si allenavano.



ATTIVITÀ LUDICA: l’ultima sezione è dotata di dispositivi interattivi e aree didattiche per approfondimenti e curiosità sui gladiatori. Per i più curiosi, l’area dedicata Costruisci il tuo arco permette di costruire un arco del Colosseo esercitando le proprie abilità tecniche e confrontandole con quelle disponibili al tempo dell’Impero.

È possibile prenotare delle visite guidate: a condurre i visitatori nel percorso interattivo Vera Galliani, storica e critica dell’arte, dal 2015 guida turistica sul territorio di Milano e Monza, è anche guida ufficiale della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e operatrice didattica al Mudec e alle Gallerie d'Italia di Piazza Scala.

Orari apertura:

Da lunedì a venerdì dalle 15 alle 20 (chiusura biglietteria 19.30), sabato, domenica 10-20

sabato 15 agosto aperto