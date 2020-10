Il cloud computing abilita il contact center del futuro

Una nuova gestione del contatto con il consumatore, in linea con strumenti e tecnologie moderne: le linee guida nel virtual event di 01net.

Il Governo va verso il prolungamento dello stato di emergenza al 31 gennaio 2020, una decisione che continua a favorire telelavoro e smart working da un lato e nuovi modelli di relazione con la clientela dall'altro. In questo contesto, il cloud computing si offre come primaria risposta per tutte le realtà di business intenzionate a non perdere terreno.

Una nuova gestione del contact center era già prima, ed è ancor più allo stato attuale, urgente per guardare al futuro. Il cloud computing offre, in questo senso, una scalabilità immediata impossibile per le soluzioni on premise e abilita l'utilizzo di strumenti evoluti come l'intelligenza artificiale.

Assistenti digitali, omnicanalità, sono solo alcuni dei temi tecnologici chiave che richiedono approfondimento e nuove competenze per essere sfruttati appieno. Ad offrire importanti linee guida in proposito, con tanti contenuti e case history d'interesse, è il virtual event curato da 01net.

