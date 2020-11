Il concorso Melegatti punta sulle eccellenze italiane

Il concorso annuale Melegatti punta sulle eccellenze italiane: in linea con il trend che in relazione all'emergenza Covid ha visto una crescente attenzione delle persone verso le produzioni nostrane, e quindi la preferenza per un acquisto che rimane tra i confini nazionali e a vantaggio dell'economia locale.

Melegatti punta sulle eccellenze italiane

L'idea è quella di ricambiare la fiducia che gli italiani hanno dimostrato verso il marchio proponendo come premi brand di eccellenza delle nostre produzioni, in particolare Bianchi per le biciclette, Piaggio per gli scooter, la Fiat 500 e Smeg per gli elettrodomestici da cucina. Da qui al 24 dicembre sono stati pianificati oltre 1.000 passaggi televisivi e radiofonici sui principali canali nazionali, cui si affiancano la campagna social, nei canali digital e sulla stampa. Il concorso "Vinci le eccellenze italiane" è valido solo per gli acquisti nei supermercati, e per partecipare occorre visitare il sito melegatti.it avendo con sé lo scontrino.

Attraverso il concorso a premi Melegatti vuole sostenere il lavoro di chi in questi mesi di emergenza ha continuato a lavorare nelle imprese italiane, nei supermercati e nei negozi, attraverso l'abitudine di acquistare il dolce delle feste e seguire un concorso che annualmente accompagna il Natale.

“Per noi il Concorso Melegatti è una occasione per contribuire a restituire centralità alla festa natalizia, ai riti e alle abitudini di tutti noi -dice Giovanni Mascari, direttore vendite Italia della Melegatti- Proprio in questo frangente abbiamo bisogno di recuperare quelle prassi e di ritrovare quella gioia che oggi sembrano lontane. I dolci Melegatti da 126 anni rappresentano la tradizione e l’innovazione sulle tavole degli italiani”.

Italian style e sostenibilità

I premi in palio includono 3 auto ibride Fiat 5oo, biciclette elettriche Bianchi e lo stile di Smeg degli Anni 50 e degli scooter Piaggio. Accanto al canale supermercati, Melegatti vende attraverso il proprio store nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto (Verons) e nello shop online melegatti.it con la consegna a domicilio.

