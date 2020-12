In Esselunga il cliente è decisamente al centro, comunicazione, marketing e Crm sono pensati e studiati per avvolgerlo né più né meno come fanno le strategie omnichannel che l’azienda ha messo in pista da tempo. Tanti i progetti in itinere e altrettanti vedranno la luce nel 2021. A raccontarcelo Carlotta Saltini, direttore comunicazione & customer engagement di Esselunga.