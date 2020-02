Il disinfettante mani è esaurito? Farmacia Smeraldo lo regala

Per contrastare la diffusione del Coronavirus e aiutare la comunità, la farmacia di Milano offre ai clienti fidelizzati un gel di propria produzione

A fronte della forte richiesta di prodotti per l’igiene delle mani, ormai difficilmente reperibili in tutti i canali di vendita (dalla farmacia alla parafarmacia, alla gdo) Farmacia Smeraldo, in viale Montegrappa a Milano, ha scelto di rispondere fattivamente ai bisogni dei molti cittadini che domandano prodotti per contrastare la diffusione del Coronavirus. Farmacia Smeraldo, che è anche laboratorio galenico, ha deciso di regalare ai clienti possessori della propria carta fedeltà, del gel disinfettante fatto direttamente in farmacia dai propri professionisti specializzati.

“Abbiamo voluto compensare la mancanza dei normali antibatterici e disinfettanti per mani che di solito rivendiamo – spiega Giuseppe Piccarreta, titolare di Farmacia Smeraldo -. Siamo autorizzati dal Ministero della Sanità a creare e realizzare le preparazioni su prescrizione medica o in base al formulario ufficiale”.

La farmacia, in questi primi giorni della settimana, non aveva più a disposizione i flaconi per inserirvi il gel, anch’essi divenuti quasi introvabili negli ultimi giorni. Per questo Farmacia Smeraldo ha comunicato alla clientela fidelizzata di portarsi un contenitore da casa. Il flacone vuoto e consegnato dai clienti, viene pulito in farmacia e riempito con 80 ml di gel disinfettante realizzato nel laboratorio galenico.

“A breve torneranno ad essere disponibili in farmacia anche i flaconi – aggiunge il dottor Piccarreta -. In questo modo potremo donare ai clienti flacone e gel insieme, senza che le persone debbano portarsi i propri contenitori”.