Gruppo Ferrero acquisirà Eat Natural, produttore di barrette di cereali di alta qualità, muesli tostato e granola. L'obiettivo è mantenere e rafforzare la forte autenticità del marchio Eat Natural, supportando l'azienda nella distribuzione e nell'espansione verso nuovi mercati e nuovi segmenti.

Nell'ambito dell'operazione, Gruppo Ferrero rileverà gli impianti produttivi di Halstead, nel Regno Unito, e prevede di mantenere sia il management che i dipendenti della società.

"Eat Natural rappresenta un'ottima scelta strategica per il Gruppo Ferrero, in quanto continuiamo ad espandere la nostra impronta complessiva e la nostra offerta di prodotti nel segmento di mercato degli snack salutari -dichiara Giovanni Ferrero, Presidente esecutivo di Gruppo Ferrero-. Eat Natural è un'azienda a conduzione familiare che condivide diversi dei nostri valori e che, come noi, ha a cuore i consumatori, l'ambiente e le comunità in cui operiamo".

"Ferrero è un'azienda favolosa e siamo orgogliosi che vogliano che entriamo a far parte della loro famiglia -aggiunge il co-fondatore di Eat Natural, Praveen Vijh-. Condividiamo buona parte della stessa etica ed entrambi vogliamo rendere disponibile a tutti uno snack più salutare. Come noi, anche loro sono orgogliosi del proprio impegno verso gli ingredienti, il gusto e lo storytelling. Non vediamo l'ora di iniziare".

"Stiamo portando all'interno del nostro business un portafoglio di prodotti molto amato ed autentico, con una posizione di mercato molto forte nel segmento degli snack salutari -Lapo Civiletti, Ceo di Gruppo Ferrero-. Questo ci permetterà di entrare in un segmento di mercato rilevante, rispondendo ad esigenze e tendenze dei consumatori in evoluzione. Non vediamo l'ora di lavorare con il team di Eat Natural per costruire insieme il nostro percorso di crescita".