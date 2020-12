Il numero #alfemminile di Mark Up per guardare al 2021

L'ultimo numero del 2020 di Mark Up è #alfemminile. Ecco un estratto dei pensieri e delle visioni delle donne che abbiamo intervistato a cui abbiamo chiesto di dare uno sguardo al 2021.

Questo Mark Up non vuole essere un numero sulla diversità e nemmeno sulla condizione femminile, su quello avremo modo di continuare a parlare, ma oggi è fondamentale capire come muoverci nel prossimo futuro, perché assisteremo a cambiamenti enormi, in un paese, il nostro, dove il cambiamento è visto con diffidenza, i nuovi punti di vista scartati talvolta con leggerezza, talvolta con diffidenza, spesso con paura.

Buone feste da tutta la redazione di Mark Up!