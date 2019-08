illycaffè acquisisce divisione di Euro Food Brands nel Regno Unito

Le incertezze legate alla Brexit non fermano illycaffè, che continua con gli investimenti nel Regno Unito.

Dopo l’annuncio di pochi mesi fa dell'acquisizione di Prestat, brand inglese della cioccolateria noto per essere il fornitore ufficiale della casa reale, il Gruppo triestino, infatti, ha portato a termine una nuova operazione, con l’acquisizione della divisione di Euro Food Brands dedicata alla distribuzione nel mercato britannico dei prodotti a marchio Illy.

La compagnia inglese, distributore di illycaffè nel Regno Unito da oltre 25 anni, continuerà comunque a supportare operativamente la filiale nella gestione dei clienti retail ed e-commerce.

Da questa operazione nascerà una nuova società che includerà tutte le attività e il personale già esistente (circa 70 dipendenti).

La cittadina di Brackmills, nel Northampton, continuerà ad essere la base di tutte le operazioni; inoltre, i piani di illycaffè prevedono ulteriori investimenti per aumentare il personale per gestire e sviluppare la futura nuova società.

"Abbiamo valutato attentamente questa mossa e abbiamo deciso che fosse giunto il momento di sviluppare ulteriormente questo mercato strategico, rafforzando e valorizzando il nostro posizionamento nel Paese", spiega l'amministratore delegato Massimo Pogliani, che ha sottolineato come, con la gestione della distribuzione, illycaffè sarà in grado di guidare direttamente lo sviluppo del brand, al fine di avvicinarsi sempre di più ai consumatori locali. "Colgo l'occasione per ringraziare calorosamente Euro Food Brands, che ha distribuito i prodotti Illy negli ultimi 25 anni, contribuendo in modo significativo al successo del nostro marchio nel Regno Unito", ha concluso Pogliani.

