In farmacia arriva il distributore che unisce locker e vending machine

Si tratta del primo esempio in Italia di questo tipo di soluzione, sviluppata per offrire al cliente un'esperienza d'acquisto sempre più phygital

Nell'anno dell'emergenza sanitaria, gli italiani hanno mutato le loro abitudini di consumo, potenziando il ricorso a strumenti tecnologici e all'online. Contestualmente, in farmacia, il cliente-paziente si sta dimostrando più interessato ad acquistare in modalità contacless, nell'ottica di comprare farmaci e parafarmaci in massima sicurezza. Per rispondere a queste nuove tendenze, Amtek (azienda specializzata nella produzione di soluzioni vending, locker e kiosk) e Control (brand attivo nel mercato del benessere sessuale) hanno lanciato sul mercato CP40 Locker, il primo progetto che integra locker e vending machine, per offrire al cliente un’esperienza d’acquisto che fonda canale fisico e digitale. CP40 Locker si compone di una vending machine con un display digitale per ogni prodotto, cella frigorifera a temperatura controllata e il prelievo da sportello automatico senza contatto.

Il sistema CP40 Locker permette l'acquisto di medicinali da remoto tramite app, WhatsApp o telefonicamente: una volta effettuato l'ordine, il consumatore riceverà un messaggio con pin per accedere al locker o sarà sufficiente utilizzare il QRCode associato all’acquisto.

Il locker è fornito di 12 spazi contenitore che si aprono automaticamente, quindi senza la necessità di toccare la macchina. Si possono anche comprare prodotti direttamente in loco grazie allo schermo touch screen che consente di acquistare quello che serve nel lato vending machine classica. Sono disponibili diversi sistemi di pagamento (contactless, bancomat, carta di credito, app, banconote, monete).

La parte superiore della macchina è anche passafarmaco: il display digitale è reclinabile e consente di far comunicare operatore e cliente, protetti da un vetro blindato. È possibile anche attivare una video call con il farmacista e l’esterno della farmacia che può essere gestita direttamente da un suo dispositivo in remoto.