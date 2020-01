In sanità arriva la prenotazione telefonica totalmente automatizzata

Il sistema, operativo h24 tutto l’anno, mira a ridurre la perdita di chiamate per fissare visite o esami presso strutture ambulatoriali o ospedaliere

E’ stata ottimizzata dalle società Dotvocal e Spitch per il settore sanitario una nuova soluzione multicanale, in grado di gestire un processo totalmente automatizzato di prenotazione telefonica, ovvero via bot/social media, che non necessita del coinvolgimento immediato di un agente umano. Tale soluzione, comprensiva di Ivr vocale, bot (testo e voce) e Facebook, è basata su Intelligenza Artificiale ed Elaborazione del Linguaggio Naturale (AI/NLP).

Il sistema è stato implementato da Casa della Salute, gruppo ligure operante nella sanità privata e presente in Italia con una rete di 9 centri medici ambulatoriali. La struttura privata intende, in questo modo, efficentare il proprio customer care mediante l’inclusione di nuovi canali, garantendo al contempo ai propri utenti una miglior customer experience.

A fronte del problema concreto di perdita di chiamate per le prenotazioni telefoniche (il 20% di 30.000 ogni mese), Casa della Salute ha introdotto questa soluzione in grado di funzionare h24, tutti giorni dell’anno, secondo lo schema seguente:

- l’interazione può avvenire attraverso la chiamata telefonica a un IVR assistito dalle tecnologie vocali, l’input testuale o vocale sulla chatbot del sito, oppure, per il solo testo, su Facebook.

- Alla ricezione della chiamata o della richiesta via Bot, il sistema dà il benvenuto richiedendo le generalità del paziente.

- Successivamente viene richiesto il dettaglio su tipo di esame e struttura preferita per l’erogazione della prestazione, oltre all’indicazione della preferenza di data e ora.

- La soluzione Spitch AI/NLP interpreta le risposte, prenotando in automatico la prestazione.

- Alla conferma, il sistema fornisce al paziente le informazioni logistiche e sanitarie necessarie alla fruizione della prestazione.

Dotvocal è una realtà italiana operante nel segmento delle applicazioni vocali e multimodali, che vanta importanti realizzazioni in campo nazionale ed internazionale.

Spitch è una società svizzera a vocazione globale e con un’importante presenza in Italia, specializzata in tecnologie vocali e analisi del linguaggio parlato.