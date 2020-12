Influencer marketing leva strategica per le vendite natalizie

Pianificazione, armonizzazione, contesto e formati i 4 step strategici per sfruttarla al meglio secondo la guida sul tema di Buzzoole

Abbiamo già parlato di come questo Natale 2020, complice le restrizioni da pandemia e la ricerca di sicurezza, in quanto ad acquisti sarà focalizzato mai come prima d'ora sul canale online. Il tutto con maggiore attenzione al risparmio e un ampio margine di pianificazione anticipata già a novembre dello shopping, nonostante per il 50% dei consumatori italiani dicembre resti il mese preferito per la scelta dei regali.

In questo contesto, l'influencer marketing risulta una leva importante per preparare un fertile terreno di vendita e intercettare sia le intenzioni d'acquisto d'impulso sia quelle più meditate. A rendere disponibile una guida strategica sul tema è Buzzoole , che ha analizzato anche i post degli influencer in tema natalizio relativi al 2019 e l'attività dei brand.

Dalla ricerca emerge come le pianificazioni dei brand per il Natale siano attive con largo anticipo, almeno un mese prima della festività. Il picco si raggiunge a circa 2 settimane dal 25 dicembre, così da intercettare anche i più indecisi o gli avventori last minute.

Guardando ai settori che hanno deciso di puntare sull’influencer marketing, si trovano in testa (senza sorprese) fashion e food, che hanno rappresentato circa il 45% dei post, seguiti da beauty e family (23%). L'utilizzo di questa leva, comunque, risulta sempre più ampio e diffuso nei diversi business.

Sono quattro, dunque, secondo la guida Buzzoole, gli step fondamentali di una strategia di influencer marketing vincente per il periodo natalizio, ma probabilmente non solo:

1 - Pianificazione: progettare una strategia di coinvolgimento degli influencer a partire da novembre, avendo cura di integrarla nel media mix complessivo

2 - Armonizzazione: armonizzare il coinvolgimento di tipologie di influencer diversi in base agli obiettivi da raggiungere, da quelli più micro ed esperti a quelli più trasversali

3 - Messaggi e contesto: mandare messaggi e fornire consigli centrati sui benefici di prodotto, inserendoli in un accattivante contesto natalizio

4 - Formati: privilegiare video e live, utilissimi per creare intimità col pubblico e far passare meglio i messaggi