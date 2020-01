InvestiRE Sgr acquista tre immobili di pregio a Roma

La Sgr (Società di gestione risparmio) InvestiRE arricchisce il proprio portafoglio immobiliare con l'acquisizione di tre edifici di pregio -due dei quali risalgono ai primi del Novecento- a uso ufficio: l'operazione vale complessivamente 100 milioni

Si trovano nel quartiere Ludovisi, famoso per la mitica (negli anni Cinquanta-Sessanta) via Veneto, i tre immobili di pregio acquisiti da InvestiRE Sgr per conto del Fondo FIEPP, per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro.

L’operazione ha riguardato gli edifici di via Abruzzi 25/via Sardegna 40, via Boncompagni 8/10 (Villino Rattazzi), e via Piemonte 48/50 (Villino Spierer).

Con queste acquisizioni il patrimonio complessivo di Fondo Fiepp -composto soprattutto da immobili core nelle principali città italiane locati a conduttori di primaria posizione di mercato- raggiunge i 300 milioni di euro.

InvestiRE Sgr consolida così la presenza nel mercato romano, con particolare attenzione ai rioni Sallustiano–Ludovisi che si confermano nuovo distretto business della capitale.

Entrando nel dettaglio dell'operazione, l’immobile di via Abruzzi 25/via Sardegna 40 (il più grande, con superficie lorda di circa 13.400 mq a prevalente destinazione uffici) presenta anche due porzioni commerciali al piano terra e un piano interrato a destinazione autorimessa.

Anche Villino Rattazzi, edificato agli inizi del Novecento (superficie lorda circa 2.500 mq) dispone di un piano interrato a destinazione autorimessa, con in più un giardino di pertinenza.

Del quale è dotato anche Villino Spierer (superficie lorda circa 1.600 mq), costruito agli inizi del secolo scorso, in stile liberty, che dispone inoltre di box auto.