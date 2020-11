Sette i milioni di euro investiti nel progetto di riqualificazione. L’edificio è stato appena consegnato a Intrum, che lo ha scelto come suo nuovo quartier generale milanese

Prevista per la fine del 2020 la consegna dell’immobile in via Solferino 43 a Milano, Bastioni di Porta Nuova, valorizzato in chiave sostenibile da InvestiRE Sgr (Gruppo Banca Finnat), secondo un progetto, sviluppato insieme a Coiver (general contractor), che mira a incrementare la qualità dell'edificio sotto il profilo delle prestazioni ambientali e del comfort degli occupanti. L’investimento per questa riqualificazione è ammontato a 7 milioni di euro.

Realizzato negli anni Cinquanta, e situato in un’area densamente edificata e servita da numerosi mezzi di trasporto pubblico, l'immobile è articolato in una parte più bassa (due piani interrati, quattro fuori terra) e una più alta, lungo i Bastioni di Porta Nova, di 6 piani più quello commerciale: i piani interrati sono destinati a locali tecnologici, mentre il piano terra sarà adibito a uffici e commercio. I piani restanti saranno composti da uffici e spazi ad uso residenziale.

Il progetto consiste nella riqualificazione del complesso direzionale, destinato ad uffici open space sviluppati dal piano -1 al terzo, mentre ai livelli basement e ground floor, lungo via Solferino, verrà identificata una nuova realtà commerciale.

Con l'intervento di ristrutturazione per il rinnovo degli spazi interni comuni, e il rifacimento delle facciate, i committenti mirano alla certificazione Leed v4 for Core&Shell, livello Gold, con la guida di Lombardini22, durante la fase di progettazione, e di Greenwich come consulente Leed dell’impresa per il rispetto dei crediti associati alla fase di costruzione. La certificazione coinvolge i livelli dell’immobile di proprietà di InvestiRE: i piani dal -1 al terzo.

"in un periodo così difficile per l’economia italiana, InvestiRE SGR è riuscita a portare a termine il progetto Bastioni, dando un sostegno concreto all’edilizia sostenibile attraverso la riqualificazione di un immobile che integrerà in modo armonico spazi residenziali, spazi commerciali e uffici, rilanciando ulteriormente la zona Bastioni Porta Nuova di Milano" commenta Giacomo Nigro, Head of Public Sector di InvestiRE SGR.

L’immobile fa parte di FIP, Fondo Immobili Pubblici, il primo fondo di investimento promosso dalla Repubblica italiana nell'ambito di un più ampio processo di valorizzazione promosso dal MEF attraverso il trasferimento di beni immobili a fondi comuni d’investimento immobiliare. La proprietà di FIP è di investitori privati, italiani e stranieri.

Gli spazi per gli uffici si svilupperanno su una superficie di 2.800 mq: attualmente sono in fase di ristrutturazione ad opera di L22 Urban & Building, società di Gruppo Lombardini22 specializzata nella progettazione architettonica di edifici a uso commerciali culturale, abitativo, di nuova costruzione o da ristrutturare, guidata da Marco Amosso.

Oltre alla ridefinizione degli spazi interni di alcuni piani in base alla loro diversa funzione, L22 U&B si è occupata della riqualificazione integrale dell’involucro, incontrando al contempo le esigenze della committenza e quelle dei proprietari del resto dell’immobile per i quali, insieme alla riqualificazione energetica, è stato messo a punto anche un restyling della porzione di facciata residenziale capace di dialogare con la porzione terziaria dei primi tre piani.

Anche Realty Lab ha assistito InvestiRE Sgr nella selezione del conduttore più idoneo per gli spazi retail ubicati nel CBD Porta Nuova di Milano, punto di collegamento tra Corso Garibaldi e Corso Como. L’edificio riqualificato è stato consegnato qualche settimana fa a Intrum Italy, il maggiore operatore europeo dei servizi al credito, che lo ha scelto come nuova sede milanese.