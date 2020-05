inVRsion raccoglie 3 milioni di euro di investimenti

Digitalizzazione 3D e virtual reality commerce sempre più nell’interesse del retail e delle aziende del largo consumo

inVRsion è una Pmi fondata a Milano nel 2015 specializzata in simulazione di spazi retail, showroom, prodotti e shopping experience. Il suo focus è sostenere molteplici attività B2b come le negoziazioni in ambito trade, le ricerche di mercato, la formazione. In ambito B2c inVRsion punta su eCommerce e realtà virtuale come fattori chiave per dare competitività ai player retail del mercato. Un ambito, quello della virtualizzazione e della realtà aumentata che sta riscuotendo sempre più interesse, come dimostra il buon esito dell’ultimo aumento di capitale. In particolare, l’emergenza Covid-19 sta determinando una crescita nella trasformazione digitale di molti servizi. inVRsion ha annunciato nuove soluzioni in ambito Fashion e Luxury per la virtualizzazione e l'efficientamento dei processi di distribuzione e commercializzazione B2B.

La società è stata fondata da Matteo Esposito, Paolo Pascolo, Flora Caroli e Luca Ferrari Trecate con una mission dedicata espressamente al 3D come ha dichiarato Matteo Esposito, Ceo della società: "inVRsion in questi anni si è specializzata nella standardizzazione dei processi di digitalizzazione 3D dei prodotti e nello sviluppo di software per la progettazione e personalizzazione di spazi retail in realtà virtuale immersiva, pensata per essere dinamicamente popolata di prodotti, autonomamente gestibile dal cliente e interfacciata ai suoi processi esistenti di vendita. Presto, la nostra piattaforma potrà sfruttare le emergenti tecnologie di Edge Cloud e 5G per portare l’esperienza di acquisto virtuale da un contesto B2B ad uno B2C, reinventando il paradigma del commercio elettronico. Intendo ringraziare i nostri investitori che stanno credendo in questo ambiziosissimo progetto”.

Uno sviluppo che impatta sull’experience del consumatore in modo importante, come dichiarato da Fabrizio Dini, Coo di inVRsion a capo delle attività di 3D content production: "I nostri 3D digital twin (riproduzioni digitali di prodotti e contenuti) sono perfetti e possono essere esposti in un negozio o in uno showroom virtuale attraverso la nostra piattaforma, ma da subito possono essere impiegati in una normale pagina web, fornendo all’utente un’esperienza di prodotto precisa, in cui è possibile valutare i dettagli della merce esposta, così come ogni possibile configurazione di colore, materiali e finiture. Il formato 3D Commerce rappresenterà un nuovo standard per la visualizzazione dei prodotti nei siti di e-commerce e nelle applicazioni AR/VR”.

inVRsion è depositaria di un brevetto internazionale per la digitalizzazione dei prodotti 3D, basato su algoritmi di intelligenza artificiale, Computer Vision e Object Content Recognition.

Il 30 aprile inVRsion ha annunciato di avere concluso con successo e in oversubscription la sua terza raccolta di capitale, per un totale di 3 milioni di euro che portano a 4,5 milioni di euro il capitale raccolto dalla sua costituzione. L’operazione è stata supportata da alcuni advisor tra cui BackToWork24 Srl e Invest Italy SIM Spa; quest’ultima ha coperto il 50% circa del round. Tra gli investitori che hanno sottoscritto l’aumento di capitale, l’associazione Italian Angels for Growth, la holding milanese Finbeauty Srl e LiftT Spa, azienda nata dall’iniziativa di Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino attraverso la fondazione Links. Al terzo aumento di capitale hanno partecipato anche gli investitori della seconda sottoscrizione di capitale oltre a figure importanti della stessa e membri dell’Advisory Board tra cui Mainardo de Nardis, imprenditore e precedentemente Ceo di OMD (Omnicom Group), la più grande agenzia media nel mondo. De Nardis, investor/director/advisor in più di 10 iniziative, focalizzato su quelle aziende che realmente possano trasformare i loro rispettivi mercati, entra nell’advisory board di inVRsion, affiancando Lorenzo Thione ed Eugenio Perrier nel sostenere il processo di scaleup negli Stati Uniti, dove recentemente inVRsion ha costituito una subsidiary con base a New York.