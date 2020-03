Istituto Ganassini riconverte la produzione in gel igenizzante

Per fronteggiare l'emergenza #Coronavirus, l'azienda di dermocosmesi distribuirà gratis il prodotto per l'igiene delle mani a farmacie e ospedali

Istituto Ganassini, Gruppo dermocosmetico italiano proprietario di brand quali Rilastil e Bioclin, scende in campo per dare un aiuto concreto in questa fase di emergenza sanitaria.

Ganassini ha riconvertito la propria produzione per la realizzazione di gel per la pulizia delle mani igenizzante, che verranno distribuiti gratuitamente a ospedali e farmacie.

Ciò si aggiunge alla donazione di dieci ecografi salvavita (per un valore di 220.000 euro) ai reparti di rianimazione di numerose strutture sanitarie lombarde in prima linea nella cura di pazienti con infezione da Covid-19. Si tratta degli ospedali milanesi Mangiagalli-Policlinico, Fatebenefratelli, De Marchi - Policlinico, Buzzi, San Carlo, degli ospedali di Varese, di Crema, di Lodi, di Brescia, di Melegnano.

'In questo momento così delicato per il nostro Paese, sentiamo ancora più forte la responsabilità del nostro ruolo sociale - afferma Domenico Ganassini, presidente di Istituto Ganassini -. Occorrono interventi straordinari per combattere l’emergenza sanitaria. Per questo abbiamo voluto mettere a disposizione del Paese le nostre competenze e le nostre risorse'.

Istituto Ganassini è un'azienda farmaceutica fondata nel 1935 dal professor Domenico Ganassini. E' specializzata nello sviluppo di prodotti cosmetici e di igiene personale, che vengono realizzati in stretta collaborazione con dermatologi, pediatri e ginecologi. Insieme alle sue consociate italiane ed estere, è presente in 60 Paesi. Parte integrante della storia e del presente dell'azienda è l’impegno costante nella ricerca avanzata, assicurata dal lavoro di più di 50 ricercatori che, in 2.000 mq di laboratori, realizzano formulazioni uniche ed efficaci.