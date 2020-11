Italcanditi acquisisce Comprital Group

Prosegue il percorso di crescita per vie esterne di Italcanditi in seguito all’ingresso nel capitale di Investindustrial

L'azienda specializzata nella produzione di semilavorati per l’industria dolciaria e lattiero casearia prosegue la penetrazione nella nicchia del gelato artigianale grazie all'acquisizione del 100% di Comprital Group srl attivo nella produzione di ingredienti e semilavorati per la gelateria e pasticceria artigianale con una gamma di prodotti composta da oltre 35 linee di basi gelato, paste, creme, variegati, glasse, coperture e granelle, integratori e frozen yogurt che vengono esportati in oltre 70 paesi e un fatturato da 27 milioni di euro.

L’operazione rappresenta la quarta acquisizione per Italcanditi dopo quella di un ramo di azienda per i preparati a base frutta per lo yogurt, di Prodotti Rubicone e di Ortofrutticola del Mugello, operativa nella produzione e commercializzazione dei marron glacè. Già nel 2019 nel capitale della società era entrata Investindustrial. Una mossa strategica che ha permesso a Italcanditi di implementare una strategia di buy-and-build nel settore degli ingredienti alimentari.

“L’acquisizione di Comprital Group oltre a permettere il proseguo della diversificazione delle attività di Italcanditi attraverso una crescita per linee esterne -spiega Maurizio Goffi, Ceo di Italcanditi- ci permette di consolidare ulteriormente la nostra leadership in uno dei mercati più interessanti per dimensione, crescita e creazione di valore aggiunto”.