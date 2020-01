Italiani e spesa online: la top 10 dei prodotti più acquistati (in gdo)

Al primo posto degli ordini eCommerce su Supermercato24 formaggi, salumi e gastronomia, seguiti da frutta e verdura. Non food in coda

Sul podio dei prodotti più acquistati dagli italiani online quando si tratta di spesa dal supermercato compare in testa la categoria formaggi, salumi e gastronomia, che registra il 13% degli ordini totali. Segue il comparto frutta e verdura (12%) acqua, bibite e alcolici (11,5%), carne e pesce (10%) e prodotti per la colazione, dolciumi e snack (8%).

Questi i protagonisti della top 10 (completa a seguire) svelata da Supermercato24 e relativa al 2019. Nel carrello del Bel Paese sembra esserci ancora poco spazio per i piatti pronti, indice che, nonostante i ritmi frenetici, quando si tratta di prodotti per il consumo in casa vi è ancora particolare attenzione alla freschezza.

Top 10 categorie di prodotti più acquistati nel 2019 1. Formaggi, salumi e gastronomia 6. Sughi, scatolame, condimenti 2. Frutta e verdura 7. Latte, burro e yogurt 3. Acqua, bibite e alcolici 8. Surgelati e gelati 4. Carne e pesce 9. Igiene e cura personale 5. Colazione, dolciumi e snack 10. Pulizia della casa

Quando si fa spesa online

La mattina del lunedì si rivela il momento più gettonato dagli utenti dello Stivale per effettuare la spesa online, con un picco di ordini soprattutto tra le ore 10 e le 11. Rari, invece, gli ordini registrati sulla piattaforma il sabato e la domenica. Infine, oltre la metà degli italiani (58%) si affida all’app per la spesa on-the-go.

Curiosità geografiche

Confrontando le abitudini di acquisto online da Nord a Sud, emergono alcune curiosità.

L’Emilia Romagna, ad esempio, si aggiudica il primo posto come regione più sana dello Stivale con ben cinque città nella top 10 dei consumi della categoria frutta e verdura: Parma in vetta con il 14%, la più alta percentuale di spesa sul carrello complessivo, seguita da Modena e Bologna (13%). Seconda a pari merito Vicenza.

Premio golosità a Napoli, dove il 10% della spesa media degli ultimi 12 mesi è stato dedicato alla categoria dolci. Chiudono il podio due città del Nord: Bergamo (9,5%) e Verona (9%).

Podio alla Toscana per il consumo di carne e pesce: Livorno è al primo posto con il 12% della spesa complessiva annuale locale registrata in questa categoria; terzo posto per Pisa (11%). Al secondo posto si inserisce l’outsider Modena, a pochi punti percentuali dal vertice.

In alto i calici per la Lombardia: nel 2019 ben tre città lombarde rientrano nei primi 10 posti per l’acquisto di vino, birra e simili. Mantova in testa (6%) seguita da Como e Varese (5%). Segue a ruota la Liguria, con due province nel ranking: Genova e Savona, a pochi punti percentuali dal podio. Fanalino di coda per il Veneto, con la sola Venezia nella top 10 di Supermercato24 per questa categoria.