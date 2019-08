IUV, la startup per un packaging bio e plastic free

Si chiama IUV ed è una startup che ha ha sviluppato un progetto di packaging innovativi, edibili e biodegradabili per il comparto Food & Beverage, in grado di sostituire gli imballaggi plastici.

Il packaging sviluppato da IUV si basa su rivestimenti realizzati con componenti naturali in grado di prevenire la comparsa di muffe, lieviti e batteri, prolungando la shelf-life degli alimenti.

Da maggio la startup ha sede all’interno dell’incubatore Romagna Tech di Faenza, dove sta usufruendo di un programma di accelerazione di dodici mesi. La startup è arrivata a Faenza da Pistoia (da cui provengono tutti e tre i componenti del team) ed è stata sviluppata dal 25enne Cosimo Palopoli, affiancato da Maria Lucia Gaetani, Cto e biologa nutrizionista, e Andrea Sala, business analyst.

La tecnologia utilizzata, inoltre, prevede la valorizzazione degli scarti di produzione delle industrie alimentari, da cui vengono estratti elementi plasticizzanti ed addensanti per la realizzazione di confezioni e film, in sostituzione dei packaging plastici.

La startup è stata selezionata per rappresentare l’Italia in Giappone alla quarta edizione dell’Italian Innovation Day, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo in collaborazione con altre istituzioni pubbliche italiane e giapponesi, e che si terrà il 9 ottobre 2019, presso l’Ark Mori Building della capitale giapponese.