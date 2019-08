IV Gamma: il 1° semestre 2019 chiude con segno positivo

Continua la crescita del settore trainata dall’ampliamento del parco acquirenti e dall’aumento della frequenza d’acquisto: +6,8% a volume, + 4,4% a valore

Il settore della IV Gamma continua a registrare numeri positivi e dopo un 2018 chiuso con soddisfazione anche i primi sei mesi del 2019 sono con il segno più. Secondo rilevazioni Nielsen, rispetto al primo semestre 2018 il comparto fa registrare una crescita del +6,8% a volume e del +4,4% a valore.

A trainare la crescita l’ampliamento della platea degli acquirenti: i prodotti di IV gamma raggiungono ormai le tavole di 20 milioni di famiglie. Parallelamente crescono anche la frequenza d’acquisto e la spesa media per famiglia.

“Siamo molto felici di questo risultato, raggiunto nonostante una primavera climaticamente anomala che ci ha creato qualche difficoltà -commenta Andrea Montagna, nuovo presidente del settore IV Gamma di Unione Italiana Food. Questo testimonia un settore vivace e in salute, in grado di attrarre sempre di più la scelta del consumatore che riconosce e apprezza la sicurezza e il valore aggiunto di questi prodotti. Dobbiamo continuare su questa strada fatta di innovazione, ampliamento dell’offerta, sicurezza e trasparenza per confermare la fiducia che il consumatore ha verso i prodotti di IV Gamma.”