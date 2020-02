Ivano Fossati è il nuovo customer experience sales manager di Sap

È un settore oggetto di grande attenzione e investimenti da parte dell'azienda. In un mondo sempre più connesso, è importante per i brand fornire esperienze significative ai consumatori, usando i dati per soddisfarne le esigenze

Ivano Fossati, dopo oltre vent'anni di esperienza nelle aree di tecnologia e marketing presso aziende IT e di telecomunicazione, entra a far parte del team della customer experience di SAP, per Italia e Grecia.

SAP C/4HANA è una suite di soluzioni cloud che combina le informazioni sui clienti, i dati relativi all’esperienza dei consumatori con il brand e i dati operativi. L'ascolto dei clienti in tempo reale consente di attuare campagne marketing efficaci e di disegnare dinamicamente customer journey multi-canale con processi per la gestione end-to-end della customer experience integrati con il back office aziendale.

Con il potere di tecnologie intelligenti a supporto di vendite, marketing, commerce e servizi, offre esperienze coinvolgenti, basate sulla fiducia, nei momenti che realmente hanno importanza per i clienti.

Il compito del nuovo Spa customer experience sales manager

In questo contento comincia la sua esperienza il nuovo customer experience sales manager che si occuperà di delineare la strategia e il posizionamento di SAP nel sostegno alle aziende che intendono migliorare il coinvolgimento dei clienti e aumentare la vicinanza con il proprio brand, sfruttando la potenza di SAP C/4HANA.

Fossati si è detto orgoglioso del nuovo ruolo e consapevole dell'importanza della customer experience in un mercato che ha consumatori sempre più consapevoli ed esigenti. Per i brand raccogliere e analizzare i dati condivisi è sempre più importante, ma in un rapporto corretto e con esperienze personalizzate che abbiano come riferimento le reali necessità dei clienti.