Nel nuovo ruolo Luca Vaj avrà il compito di sviluppare il business Office Capital Markets sulle due grandi piazze di Roma e Milano

JLL, uno dei leader nei servizi professionali per il settore immobiliare e nella gestione degli investimenti, ha nominato Luca Vaj nuovo Head of Office Capital Markets, con effetto immediato.

Laureato in architettura (con 110 e lode) al Politecnico di Milano, master in Real Estate Management sempre al Politecnico, entrato in JLL nel 2013, Luca Vaj ha affinato nel corso della sua carriera le competenze in ambito Capital Markets, con particolare focus sul settore Uffici, seguendo da vicino la maggior parte delle transazioni condotte da JLL negli ultimi anni. Prima di questa promozione, Vaj era direttore della divisione Office.

"Per i prossimi mesi, il nostro obiettivo è consolidare la presenza di JLL nel mercato italiano degli uffici -dichiara Luca Vaj-, consapevoli delle nuove dinamiche che caratterizzeranno questo comparto e della necessità per i clienti di ricevere, oggi più che mai, una consulenza mirata e con un reale valore aggiunto". Vaj guiderà un gruppo consolidato con il compito di sviluppare il business Office Capital Markets sulle due grandi città che fanno questo mercato, Roma e Milano, all’interno della divisione Capital Markets, guidata da Davide Dalmiglio, Head of Capital Markets di JLL Italia.

"Luca Vaj ha maturato una significativa esperienza nel mercato degli investimenti -conferma Dalmiglio-, in particolare nel settore Office, rappresentando l’anima dello stesso negli ultimi 7 anni, ed è pronto a guidare lo sviluppo di questa linea di business in un settore interessato da grandi sfide e cambiamenti. La sua preparazione e visione strategica ci consentirà di ragionare in maniera più trasversale anche su altre asset class o progetti misti".