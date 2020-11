La Rodrigues affiancherà l'amministratore delegato di GM Venture nei progetti cross border tra Europa e Brasile

GM Venture, principale società di consulenza e gestione che supporta gli investimenti italiani in Brasile, ha annunciato di aver rafforzato il proprio team interno con l’ingresso di Jordana Rodrigues in qualità di senior advisor.

Laurea in economia aziendale, Mba alla FGV (Brasile) e PhD in business administration e management all’Università di Bologna, Jordana Rodrigues è esperta in IP&IT Asset Management, ha maturato competenze negli accordi di trasferimenti tecnologici, in gestione dei progetti (project management), ricerca e sviluppo business internazionali (research e international business development).

Jordana opera tra Milano e Bologna e ha maturato la sua precedente esperienza in multinazionali come Ambev e società di consulenza indipendenti. Partecipa attivamente alle attività italiane del gruppo Lide, network che mette in collegamento imprenditori e investitori italiani con l'America Latina.

Affiancherà il managing partner Graziano Messana nei progetti cross border tra Europa e Brasile.

"Con l’ingresso di Jordana Rodrigues si conferma la strategia di rafforzamento delle competenze che GM Venture ha avviato da qualche anno -sottolinea Graziano Messana, managing partner di Gm Venture-. Ci sono grandi opportunità di investimento nel mercato brasiliano, in settori in cui serve automazione industriale, cyber security, sicurezza igienico-sanitaria (sanitation) e tecnologia in generale. Le competenze di Jordana sono preziose anche per affiancare in Italia la definizione dei progetti e fare comprendere alle aziende italiane le opportunità e facilitazioni fiscali che il governo attuale ha messo in campo".

Proprio nei giorni scorsi GM Venture è stata protagonista dell’incontro nel corso del quale è stata presentata la nuova Guida agli investimenti in Brasile, lavoro realizzato da GM Venture e Ambasciata d’Italia in collaborazione con KPMG.