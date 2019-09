Julius Meinl cresce anche in Italia

Erede della cultura dei caffè viennesi, Julius Meinl è il 7° marchio nel mercato horeca italiano, nel quale è cresciuto del 3,4% nel 2018

Nono anno consecutivo di crescita per Julius Meinl Coffee Group, l'azienda familiare austriaca (giunta alla quinta generazione), ambasciatrice da oltre 150 anni della cultura e del mondo delle caffetterie viennesi che include quel bellissimo milieu, ormai estinto soprattutto in Italia, nel quale poesia e arte, privato e pubblico, relazione e stile, si incontravano nella formula dei caffè letterari. Ancora oggi Julius Meinl celebra il giorno mondiale della poesia (21 marzo) con l'iniziativa Pay with a poem.

Fra i risultati del bilancio 2018, ne spiccano due per brillantezza: l'incremento (+4%) delle vendite a livello globale, che raggiungono i 178,4 milioni di euro; e la crescita a doppia cifra (+13.4%) del margine operativo lordo (Ebitda), arrivato a 30,4 milioni.

Sul mercato italiano il buon esito a livello di fatturato (+3,4%) testimonia il successo di questo marchio storico, 7° fra i brand nel mercato Horeca, secondo i dati Cerved Databank 2018.

Fra le acquisizioni del 2018 Julius Meinl ha rilevato la quota di maggioranza nella società polacca Coffee Zone e in quella del distributore di caffè Aroma & Gusto, rinomato nelle Midlands inglesi.

Julius Meinl è da anni leader nella gastronomia di alto livello in Austria, nei Paesi che si affacciano sul Mar Adriatico e nella Mitteleuropa (dallo scorso anno è anche in Romania), in Russia e Dubai. La crescita è continuata anche nel 2018, con la focalizzazione sulla gastronomia alto di gamma e i prodotti di qualità premium.

Fondata nel 1862, Julius Meinl oggi ha 800 dipendenti in tutto il mondo, è in più di 70 paesi, con posizioni di spicco in Austria, Russia, paesi dell'ex corona asburgica (Europa centrale e orientale), Dubai. Circa 50.000 clienti in tutto il mondo. I centri di produzione sono a Vicenza (Italia) e a Vienna.

No items found