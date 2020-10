Just Eat praticherà uno sconto del 25% sulle commissioni di consegna ai ristoratori della sua piattaforma per agevolarli in questo periodo di microlockdown

Just Eat, una delle più note app per ordinare online pranzo e cena a domicilio, e parte di Just Eat Takeaway.com, si dichiara "in prima linea" per supportare i ristoratori agevolando l'attivazione del servizio di digital food delivery per dare continuità alla loro attività quotidiana. I ristoranti partner della piattaforma potranno attivare un supporto dedicato a quelle attività che usufruiscono del servizio di consegna attraverso ciclofattorini (rider) che consegnano con Just Eat, e per le quali sarà attivato uno sconto sulla commissione pari al 25%. Questa decisione rientra nella volontà di sostenere gli oltre 5.000 ristoratori partner in tutta Italia, alleggerendo i costi e permettendo a chi non potrà utilizzare la sala per servire i clienti a cena, di continuare a offrire i propri piatti attraverso la piattaforma, consegnandoli ai clienti a casa.

Il pacchetto di agevolazioni prevede l'azzeramento delle commissioni per tutti i nuovi ristoranti che decideranno di utilizzare il digital food delivery e attivarsi su Just Eat per soddisfare la domanda della clientela in questo periodo. L’azzeramento della commissione sarà estendibile e prorogabile in base all’evoluzione della situazione e sarà in vigore per un periodo minimo di 1 mese.

Just Eat si impegna a velocizzare la messa online (onboarding) del ristorante sulla app Just Eat, snellendo i processi per rispondere in tempi sempre più ridotti alle richieste di attivazione del servizio da parte dei nuovi ristoranti.

Sarà possibile andare online su Just Eat con il proprio ristorante attraverso un menù ridotto, cioè con numero limitato di piatti, pensati per l’attivazione del servizio di consegna.

Just Eat rinnova inoltre a ristoranti, ciclofattorini e consumatori, messaggi e azioni per la tutela della salute pubblica, aggiornando costantemente materiali informativi e iniziative di supporto.

Per garantire la completa sicurezza nella consegna di cibo a domicilio sono state distribuite a tutti i ciclofattorini (rider) mascherine lavabili, gel disinfettante e spray per gli zaini a tutti i rider, oltre a comunicazioni specifiche sulle misure igienico-sanitarie importanti per le consegne a domicilio e le indicazioni sulle modalità di consegna senza contatto (contactless), cioè senza contatti diretti, e il rispetto delle distanze.

"Il 2020 è per il mondo e per il nostro Paese un anno difficile -commenta eufemisticamente (altro che anno difficile, un anno orrendo, per non dire emetico, ndr) Daniele Contini, country manager di Just Eat in Italia-. Il nostro impegno, forte durante l’emergenza, e continuativo per essere vicini a ristoranti, rider e clienti, oggi si rinnova per supportare ulteriormente una delle categorie più colpite dalle nuove restrizioni. Le consegne a domicilio sono decisive per la ristorazione e noi vogliamo sostenerle promuovendo il digitale con zero costi di commissione per chi ancora non utilizza il digital food delivery e una riduzione dei costi per oltre 5.000 ristoranti che già utilizzano già il servizio. Vogliamo permettere ai ristoranti di fare leva su un servizio che si è dimostrato essenziale per l’Italia dall’inizio dell’emergenza ad oggi".

Questa novità annunciata oggi si inserisce all’interno di un piano di azione in costante aggiornamento per rispondere in modo puntuale ed efficace alle mutanti esigenze del mercato e del contesto socio-economico legato all’emergenza Covid.

A proposito di Just Eat:

Just Eat (www.justeat.it) app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, è parte di Just Eat Takeaway.com, leader mondiale nel mercato della consegna di cibo a domicilio online. È presente in Italia dal 2011 e oggi opera con oltre 16.500 ristoranti partner in più di 1200 comuni. Just Eat è accessibile da pc e da mobile tramite l’app dedicata o la versione mobile del sito, per garantire a tutti un’ampia varietà di cucine tra cui scegliere.

A proposito di Just Eat Takeaway.com:

Just Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY) è leader mondiale nel mercato del digital food delivery fuori dalla Cina. Con sede ad Amsterdam la società mette in contatto clienti e ristoranti attraverso la propria piattaforma. Con oltre 205.000 ristoranti partner, Just Eat Takeaway.com offre un'ampia varietà di scelta e collabora principalmente con ristoranti takeaway. Fornisce inoltre un servizio di delivery proprietario per quei ristoranti che non effettuano le consegne in autonomia. La combinazione di Just Eat e Takeaway.com ha consentito una ulteriore e rapida crescita fino ad affermarsi come leader nel mercato dell'online food delivery con attività in Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna, Belgio, Polonia, Austria, Israele, Svizzera, Lussemburgo, Portogallo, Bulgaria, Romania, Australia e Nuova Zelanda, Canada, Messico. Colombia, Brasile.