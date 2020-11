Kimbo punta sulla radio con due campagne di prodotto

Protagonisti della comunicazione il nuovo prodotto macinato Kimbo Gusto di Napoli e la linea di prodotti Kosè by Kimbo

Kimbo prosegue il suo investimento in comunicazione con due nuove campagne radio dedicate al nuovo prodotto macinato Kimbo Gusto di Napoli e alla linea di prodotti Kosè by Kimbo. Due spot distinti in onda dal 9 novembre e che saranno trasmessi su tutto il territorio nazionale e locale per un totale di oltre 80.000.000 di contatti attesi e 700 passaggi radio, trasmessi nelle fasce di maggiore ascolto.

Protagonista della campagna nazionale, on air dal 9 al 21 novembre sulle principali emittenti radio (Radio 105, Rmc, Virgin Radio, R101, Radio Subasio), è la novità 2020 Kimbo Gusto di Napoli, che punta a distinguersi per know-how e riferimento alla tradizione.

La campagna radiofonica regionale prevista in Campania è invece dedicata a Kosè by Kimbo, il brand lanciato dalla Kimbo S.p.A. negli anni Novanta, che si presenta al pubblico con un nuovo look e svariate novità, tra cui la firma "by Kimbo" che affianca il logo Kosè. Lo spot si focalizza sulla presentazione della linea, distribuita nei punti di vendita specializzati in mono-porzioni e con capsule compatibili con le principali macchine ad uso domestico, nonché cialde compostabili.

Le campagne radio sono state realizzate dall’agenzia milanese Serviceplan Italia, mentre la pianificazione è affidata a Inmediato.