Primark aprirà in sette centri commerciali del portfolio Klépierre, in Italia (Bologna, Torino, Venezia e Caserta) e in Francia

Klépierre, leader europeo nel settore dei centri commerciali, contribuirà allo sviluppo di Primark, il retailer irlandese che ha appena inaugurato un mega punto di vendita nel Maximo a Roma, aprirà sette nuovi negozi nei centri commerciali Klépierre, italiani (Bologna-Shopville Gran Reno, Marcianise (Ce)-Centro Campania, Venezia-Nave de Vero, e Grugliasco (To)-Le Gru) e francesi (Saint-Etienne, Grenoble e Nantes).

Ecco i commenti ufficiali dei top manager Klépierre:Jean-Marc Jestin, Chairman of the Executive Board di Klépierre: "È un grande onore per il Gruppo accogliere nei nostri centri i sette nuovi negozi di Primark . Queste prossime aperture riflettono la capacità dei nostri mall di offrire il meglio del retail, nelle migliori location, con una strategia di investimento mirata. Questo accordo è stato possibile grazie alla partnership di lunga data con Primark".

Tom Meager, Property Director per Primark:"Siamo lieti di annunciare la nostra continua espansione in Italia e Francia e desiderosi di sviluppare ulteriormente la nostra relazione con Klépierre, con cui lavoriamo dal 2007".



Gino Antonacci, Managing Director Italia: "Siamo molto fieri di questa operazione. I centri commerciali italiani del gruppo Klépierre si arricchiscono di un brand molto importante a beneficio dei nostri clienti, che potranno vivere un’esperienza di shopping ulteriormente ampliata e sempre attenta alle novità".



Primark conta già 11 store nel portfolio europeo di Klépierre, situati in Spagna, Portogallo, Germania e Francia. Con questo accordo, Klépierre e Primark riaffermano la propria fiducia nella capacità dei grandi mall di fornire ai clienti una eccezionale esperienza di shopping.