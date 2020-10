Tutti i centri commerciali di Klépierre Italia aderiscono alla nuova campagna nazionale di raccolta fondi del Fai (Fondo Ambiente Italiano), "Ricordiamoci di salvare l’Italia"

Con tutti i centri commerciali del suo portfolio italiano, Gruppo Klépierre partecipa alla campagna nazionale di raccolta fondi del Fai, Ricordiamoci di salvare l’Italia, che invita a unire le forze per il futuro di un’Italia più bella.

Aderendo a questa iniziativa, il leader europeo e italiano nei centri commerciali rinnova la sua attenzione verso la tutela del patrimonio culturale italiano, che rientra in una più ampia politica del Gruppo, da tempo impegnato in attività legate al sociale, alla cultura e all’arte.

Quest'anno il sostegno di Klépierre prevede una campagna digitale ad ampio raggio: tutti i centri commerciali del Gruppo presenti in Italia condivideranno il messaggio della campagna Fai attraverso i propri social, siti web e schermi digitali, invitando i clienti a conoscere il Fondo Ambiente Italiano e a scoprire nel dettaglio quali e quante iniziative questa fondazione mette in campo ogni anno per la tutela dei beni paesaggistici, culturali e artistici del Paese.

Il supporto alla campagna include anche 4 video dedicati ai beni Fai che si trovano nei dintorni dei quattro Centri Golden Donor di Klépierre: Le Gru per Castello Masino, Porta di Roma per Villa Gregoriana, Nave de Vero per Negozio Olivetti, Campania per Baia di Ieranto.



Il rapporto tra Klépierre e Fai è nato sette anni fa, in particolare con la Galleria Commerciale Porta di Roma, vicina al Fai con la membership Corporate Golden Donor. Il suo impegno ha fatto da traino con gli altri centri del Gruppo che, dallo scorso anno, hanno deciso di supportare le campagne del Fondo Ambiente Italiano.