La catena di parafarmacie Parashop investe nello sviluppo rete

Acquisita di recente da Medi Market, l’insegna mira a raddoppiare il network di negozi entro l’anno. Fra gli obiettivi, anche il lancio dell’eCommerce

Cambio di proprietà e nuove opportunità di crescita per la catena di parafarmacie Parashop che, dallo scorso settembre, è stata acquisita da Medi Market, società belga operante nel segmento parafarmacie e farmacie.

La strategia di sviluppo di Medi Market in Italia verte, in primo luogo, sull’espansione della rete di punti di vendita: “Per l’anno in corso - spiega Alessandro Catelli, responsabile marketing Parashop - intendiamo aprire 4 o 5 nuove parafarmacie nelle regioni centro settentrionali del Paese, che si andranno ad aggiungere al nostro attuale network di 4 negozi”.

Attraverso le nuove aperture, Medi Market vuole testare, e quindi adattare, il proprio concetto di parafarmacia al mercato italiano. Il format prevede superfici di vendita di grandi dimensioni, ovvero di almeno 300 mq, per ospitare una gamma di prodotti ampia e profonda. Aggiunge Catelli: “Abbiamo in assortimento circa 7.000 referenze, pensate per soddisfare i bisogni di salute e benessere del cliente nei nostri segmenti core: dalla dermocosmesi alla dermatologia, dalla medicina naturale alla fitoterapia, agli integratori”.

L’offerta commerciale si caratterizza per il prezzo particolarmente competitivo, perfettamente in linea con la mission aziendale di ‘democratizzare il settore della salute’, rendendolo accessibile ad ogni tipologia di cliente.

Un ulteriore punto chiave del nuovo format Parashop è il consiglio offerto dai farmacisti e dal personale specializzato: “Lavoriamo molto alla costruzione della relazione con il cliente, che vogliamo sia duratura e non si esaurisca nel momento dell’acquisto – ammette il responsabile marketing della catena -. Per questo cerchiamo di coinvolgere maggiormente il cliente, per esempio invitandolo sempre a darci un feedback sul prodotto acquistato”.

I progetti di sviluppo di Parashop passano anche dalla crescita online: “Miriamo a partire con l’eCommerce al più tardi entro il 2021 – chiosa Catelli -. Il canale online sarà perfettamente integrato con quello fisico, in logica omnichannel”.