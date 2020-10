La comunicazione in-store di Iperal supermercati è real time con le soluzioni in cloud basate sui display professionali Philips

Con la partnership tra Eliosneon, Vivica e Philips, nei punti vendita Iperal in Lombardia nasce un nuovo modello per la digitalizzazione della segnaletica nella GDO

Potremmo definire Iperal come la family-company della grande distribuzione italiana. Un’azienda nata in Valtellina nel 1986 e oggi presente in otto province lombarde con 46 punti vendita tra ipermercati e supermercati, oltre 3000 dipendenti e un’ampia rete di fornitori selezionati.

La caratterizzazione regionale del marchio Iperal è senza dubbio un fattore rilevante per valutare il costante incremento registrato dall’azienda sul mercato, infatti, proprio il consolidamento delle relazioni con i produttori locali, ha favorito quel processo di creazione di valore che a sua volta ha innescato una reciproca e virtuosa interazione con l’economia del territorio. È chiaro che, al pari del forte legame territoriale, la crescita di Iperal è da attribuire al concorso di politiche commerciali e di investimento improntate all’efficacia del rapporto qualità- prezzo, ma anche all’innovazione degli allestimenti instore e delle forme di comunicazione verso la clientela.

Su questo piano, la dimensione tecnologica irrompe oggi nelle dinamiche e nel vissuto quotidiano del punto vendita Iperal, assumendo le vesti di un’interfaccia video attraente e friendly che informa, suggerisce, parla al consumatore con il nuovo linguaggio della comunicazione digitale.

L’amichevole interfaccia in questione – desiderata di Iperal - è un’articolata integrazione di sistema tra apparati di segnaletica digitale, schermi di grande formato e postazioni interattive, in grado di riprodurre e distribuire in tempo reale un’offerta di comunicazione di impatto, interessante e organizzata secondo palinsesti composti da messaggi e contenuti informativi, promozionali, di branding, tutti aggiornabili e facilmente gestibili da remoto.

Personalizzazione di allestimenti e soluzioni software per la gestione dei palinsesti.

L’intero sistema è stato realizzato da Eliosneon con la partnership software di Vivica e il supporto hardware di Philips Professional Display Solutions. Per Iperal, Eliosneon ha adottato un piano di lavoro su misura per risolvere preliminarmente, visto il numero elevato di dispositivi e applicativi da connettere, le molteplici esigenze delle diverse fasi di progettazione, installazione e collaudo. “Per la complessità dell’apparato da integrare, è stato necessario approntare una prima fase di testing con un unico display installato in un ambiente di prova – ricorda Alessandro Monti, Amministratore di Eliosneon – poi seguita da una seconda fase che ha coinvolto per circa due mesi l’intero punto vendita di Cassina de’ Pecchi, prima della progressiva estensione della soluzione agli altri store della catena”.

L’ambiente di testing è stato utile e funzionale per replicare le casistiche possibili all’interno del punto vendita, con particolare riferimento ai videowall 6x1, 3x1 e 2x1 con display orientati sia in portrait, che in landscape (Philips XLine da 55’’) e agli allestimenti con display unico (Philips DLine da 65’’ e T-Line da 24’’). “Per ogni casistica – commenta Pierpaolo Volpato, CEO di Vivica - sono stati programmati degli applet ad hoc, operanti sul sistema in forma silente, che hanno consentito di massimizzare la risoluzione su display sincronizzati, senza l’ausilio di matrici-video esterne”.

In effetti, con la presenza nell’allestimento di formati videowall fuori standard, il tema della qualità-video è stato uno dei punti nodali e sfidanti per ottenere una gestione software ottimale e coerente con i requisiti di sistema predisposti. “Quella che inizialmente è sembrata una criticità di non facile soluzione – aggiunge Volpato – è stata risolta e superata con la creazione di un tool di trasformazione-video che ha reso possibile coprire l’intera superficie di rendering, sfruttando il performante comparto di decodifica software dei display Philips”.

Il risultato del lavoro di Eliosneon e Vivica è un sistema integrato di digital signage in cloud (di cui Iperal ha il pieno controllo) che permette in tempo reale la distribuzione e l’aggiornamento dei contenuti in tutti i punti vendita, grazie a una piattaforma di controllo disegnata per le esigenze tipiche della GDO (reparti multipli, immagini e referenze di prodotti, marchi, territorio). Il palinsesto può essere unico per tutti i negozi della catena o personalizzato per un supermercato in particolare. Inoltre, direttamente in-store, il responsabile di un reparto ha la possibilità di gestire e inviare contenuti - sempre in tempo reale - sui display del proprio settore, ma anche su quelli di tutto il punto vendita. “Siamo molto soddisfatti di quanto stiamo realizzando con Vivica e Philips per i punti vendita Iperal – commenta infine Alessandro Monti – e dei riscontri positivi derivanti dall’implementazione di un sistema di comunicazione più efficace e dinamico che ottimizza e riduce tempi e costi di gestione, generando un time to market davvero competitivo”.

iperal.it

philips.com/pds

eliosneon.it

vivica.com