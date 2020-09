La farmacia attiva il servizio di teleconsulto

Parte il progetto 'Connessa di DottorFARMA', di Promofarma, che consente ai farmacisti di fornire consulenze a distanza ai clienti-pazienti

Prosegue l'evoluzione in chiave digitale delle farmacie. Il processo di digitalizzazione era già iniziato nel corso dell'anno, a seguito delle necessità di minor socialità imposte dall'emergenza sanitaria, introducendo soluzioni che spaziano dalla possibilità di acquistare farmaci online sino all'opzione di contattare il farmacista con strumenti come whatsapp.

Oggi si fa un passo in più in questa direzione: da lunedì 14 settembre le farmacie potranno offrire un servizio di teleconsulto. Si tratta del progetto “Connessa di DottorFARMA” disponibile nelle farmacie aderenti alla piattaforma informatica offerta da Promofarma, la società di servizi di Federfarma.

Il servizio sarà disponibile ai cittadini previa iscrizione gratuita al sito www.teleconsulto.online, che si può effettuare da pc o da smartphone.

Le sessioni di consulenza online attivate con 'Connessa di DottorFARMA' sono state pensate per garantire al cliente-paziente riservatezza e affidabilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati sensibili.

Il servizio di teleconsulto si aggiunge a 'Facile di DottorFARMA' che, dal mese di luglio, permette in 1.300 farmacie di prenotare online il farmaco di cui si ha bisogno e ritirarlo in un momento successivo.

“Grazie ai servizi Connessa e Facile di DottorFARMA la farmacia valorizza ulteriormente il proprio ruolo di presidio di prossimità, portando a casa dei cittadini la professionalità del farmacista - afferma Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale -. In questa emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, offrendo la possibilità di avere una consulenza online o poter ritirare in farmacia il farmaco già prenotato, le farmacie contribuiscono ad evitare spostamenti e a limitare le possibilità di contagio”.