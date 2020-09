La Fontana dei Desideri anche al Centro Leonardo

Al Centro Leonardo arriva la “Fontana dei Desideri”: dal 14 al 27 settembre in palio premi per 20.000 euro, ma anche mutuo, bollette e spese scolastiche pagate

Dopo Romaest, il concorso a premi La Fontana dei Desideri (dal 14 al 27 settembre), con estrazione finale entro il 28 settembre, arriva al centro commerciale Leonardo.

"Il concorso La Fontana dei Desideri è un’ottima occasione per i nostri clienti di vincere premi che questa volta andranno davvero incontro alle esigenze più sentite -commenta Gianpiero Campoli, direttore del centro- come le rate del mutuo, le bollette e l’acquisto di materiale scolastico. In questo periodo post pandemia unirsi in un aiuto comune è più che mai importante".

I premi in palio si articolano in tre fasce di buoni spesa: 50 euro (140 buoni per un valore totale di 7.000 euro), 20 euro (280 buoni per un valore complessivo di 5.600 euro), e 10 euro (440 buoni spesa per un valore complessivo di 4.400 euro), spendibili in tutti i negozi aderenti. Basterà presentare uno o più scontrini (cumulabili) del valore minimo di 20 euro, emessi durante il periodo di durata del concorso nei negozi o ipermercato della galleria.

Il cliente va alla postazione gioco in galleria, portando gli scontrini validi nel giorno stesso dell’acquisto oppure in un’altra giornata rientrante nel periodo di durata del concorso. Le fasce di gioco sono le seguenti (in euro): da 20 a 60 il cliente riceve 1 monetina con una possibilità di gioco; da 60,01 a 100 2 monetine con due possibilità di gioco, mentre con una cifra superiore a 100.00 euro si ha diritto a 3 monetine con tre possibilità di gioco. Prima di partecipare bisognerà scegliere per quale desiderio giocare (premi ad estrazione finale): voucher di 1.500 euro per mutuo casa o 1.500 euro per bollette di acqua, luce, gas e telefono o 500 euro per spese scolastiche.

Per gli appassionati delle serie televisive, dall’11 fino al 24 settembre la galleria del Centro Leonardo ospiterà il Magic Mirror, uno specchio magico che permetterà di personalizzare i propri autoscatti con magiche animazioni. Il tema saranno le serie tv principali, come La casa di carta, il Trono di spade, Breaking Bad, Strangers Thing e Orange is the New Back. L’allestimento e la dinamica del concorso e dell’evento Happy Selfie Magic Mirror si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole di sicurezza previste dalle normative anti Covid-19.