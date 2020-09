La Linea Verde nomina Mirco Gilioli come nuovo presidente

Nominato dal Cda dell'azienda della famiglia Battagliola, che fa un passo avanti nella fase di ricambio generazionale

Tecnologo alimentare di formazione, collabora con La Linea Verde dal 1994, il suo ambito lavorativo è sempre stato legato ai reparti di Ricerca e Sviluppo e Qualità in cui ha contribuito alla realizzazione di tanti progetti significativi: dalle zuppe, ai succhi e bevande, ai piatti pronti.

Mirco Gilioli, consigliere di amministrazione dal 2006, è stato nominato presidente La Linea Verde, incarico che ricopre a partire da oggi 1 settembre 2020.

Un passo in avanti nella fase del cambio generazionale dell'azienda di Manerbio

Con questo intento e con l’obiettivo di avviare il cambio generazionale, viene adottato un sistema di governance coerente all’evoluzione che il Gruppo ha avuto negli ultimi anni, che dà in primis una nuova centralità al consiglio di amministrazione. Questa nuova nomina permetterà, inoltre, al Ceo Giuseppe Battagliola di portare avanti nuovi progetti personali.

"Il cambiamento è un’evoluzione positiva -afferma il Ceo- e necessaria per essere sempre un passo avanti. È espressione del nostro motto ‘Cambiare per crescere’ e ha come obiettivo l’affrontare al meglio le sfide future di una squadra solida e coesa. Mirco Gilioli è un professionista di lunga esperienza, noto nel settore, persona che gode di grande fiducia da parte della famiglia Battagliola noi tutti Gli porgiamo i più sinceri auguri per il nuovo e importante incarico conferito”.

