La nuova campagna tv di Madama Oliva

On air lo spot dell'azienda Madama Oliva, che produce annualmente circa 5 milioni di Kg di olive fresche e vanta un fatturato di circa 36 milioni di euro

Ambientata in una corte reale settecentesca e rivolta ai consumatori attenti alla qualità. È la nuova campagna televisiva dell'azienda abruzzese Madama Oliva (attiva nel settore delle olive da tavola fresche confezionate), in onda sulle reti Mediaset e dedicata alla linea Frutto d'Italia. Ne è protagonista il gastronomo Edoardo Raspelli, nei panni di un “sovrano gourmet”, che si entusiasma solo per la qualità delle olive migliori e definisce il prodotto “Una bontà reale".

La campagna sarà articolata per undici giorni sull’intero network Publitalia a partire da domenica 17 fino al 27 maggio. Lo spot è stato girato nel Castello di Lunghezza, un maniero in provincia di Roma, dove soggiornarono personaggi storici di primo piano tra cui Michelangelo, Jacopone da Todi, papa Bonifacio VIII e Caterina dei Medici, ed è stato curato dal produttore cinematografico Gianfranco De Rosa. Gli attori, circa 40 tra comparse e protagonisti, hanno lavorato anche a Cinecittà per la scelta e la prova dei costumi. Oltre alle damigelle di corte (Madama Oliva, Olivetta, Olivella, Olivuccia) animano le scene anche diversi bambini.

“Abbiamo scelto di valorizzare il nostro brand attraverso uno spot che risulta divertente e interessante al tempo stesso -spiega Sabrina Mancini, marketing manager di Madama Oliva-. Uno spot capace di arrivare alle famiglie e di veicolare una corretta immagine di qualità del prodotto. Madama Oliva, infatti, si pone nel segmento di mercato definito premium, cioè il massimo livello della qualità".