La piattaforma digitale Farmakom aiuta la farmacia a vendere online

Il progetto, che ha già coinvolto circa 200 farmacie, prevede sia la creazione di un negozio digitale, sia l’assistenza costante nel canale virtuale

Supportare la crescita online delle farmacie: è questo l’obiettivo di Farmakom, società nata nel 2016 con l'obiettivo di introdurre un nuovo modello di vendita omnicanale per il settore. Farmakom fornisce al farmacista sia la tecnologia per aprire uno shop online sia un modello full service che minimizza l’impatto operativo nella farmacia seguendo, per conto del professionista, il posizionamento sui canali di vendita, le attività di monitoraggio prezzi, la creazione di documenti contabili e le spedizioni.

La farmacia online realizzata e gestita da Farmakom può diventare un vero e proprio ramo d’azienda online, dotato di una sua autonomia economica e funzionale.

Il modello di business di Farmakom ha dimostrato la sua efficacia anche attraverso il fatturato di 2,5 milioni di euro previsto per il 2020. I primi due anni di lavoro della società sono serviti inizialmente per rodare la piattaforma digitale, poi per coinvolgere un numero ristretto di farmacie e continuare a perfezionarla. L'avvio dell'attività commerciale nel 2018 ha portato rapidamente a lavorare con centinaia di farmacie in tutta Italia.

Farmakom richiede un canone fisso simbolico ogni mese alle farmacie. Il modello è basato sulla fee che la farmacia riconosce all’azienda per ogni ordine ricevuto, in una logica di collaborazione win win.

La piattaforma online di Farmakom si integra in automatico con i più diffusi gestionali per farmacia e banche dati del farmaco online: serve meno di un minuto per caricare oltre 100.000 prodotti al momento della sincronizzazione con il magazzino della farmacia e in 24 ore dalla richiesta il negozio digitale può essere allestito. Il farmacista ha a disposizione uno strumento che gestisce sia gli ordini sia gli aspetti successivi alla vendita, come i pagamenti e i rimborsi, oltre alla parte amministrativa e contabile, con la generazione automatica di documenti o l'invio di dati al sistema sanitario.