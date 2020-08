La storia di Rizzoli Emanuelli inizia nel 1898, quando Luigi Rizzoli fonda la prima azienda di filettatura e confezionamento di alici. Simbolo di questa azienda, che oggi ha ampliato la sua gamma di prodotti, è la ricetta segreta della salsa piccante per le alici, che dopo oltre 100 anni viene ancora tramandata solo per via orale di generazione in generazione. Abbiamo parlato di questa tradizione con l'amministratore delegato dell'azienda, Massimo Rizzoli.