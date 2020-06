La svolta green di Petti Pomodoro

Il gruppo Petti coglie l’attuale esigenza di sostenibilità ambientale e sceglie di vestire la linea vetro con etichette in carta con fibre riciclate

Nell’ottica di preservare il caratteristico aspetto premium della linea in vetro Petti e la filosofia di trasparenza in etichetta, la Italian Food spa, azienda toscana del Gruppo Petti che produce e commercializza il brand di conserve di pomodoro, apre la strada per una svolta green sul packaging grazie al materiale fornito dal partner Nuceria Group.

La carta impiegata è costituita per il 30% da fibre riciclate e di provenienza garantita FSC, per il restante 70% è interamente sostenibile. Questa caratteristica distintiva sarà riconoscibile in etichetta grazie a un logo dedicato che riporta l’indicazione internazionale Manufactured from recycled paper. Il colore scelto è il rosso per richiamare il colore rosso vivo tipico di queste conserve di pomodoro toscano lavorate a bassa temperatura per preservarne al meglio le caratteristiche organolettiche.