La Torrente celebra in televisione i passaggi generazionali

Nella prima settimana di marzo 2020 è partito il lancio dello spot televisivo con cui La Torrente, azienda specializzata in conserve di pomodoro, intende raccontare i valori aziendali, dalla sostenibilità alla conduzione familiare. Il filmato pubblicitario ha titolo “Oggi come Ieri” ed è stato fortemente voluto dal direttore marketing Giuseppe Torrente: si tratta di un 60 secondi pianificato sulle reti Rai in prima serata in concomitanza con due serie TV di elevato seguito, La vita promessa 2 e L’amica geniale 2.

Si arriva a questa campagna televisiva grazie alla maturità aziendale raggiunta negli ultimi anni, con la terza generazione operativa in azienda intenzionata a dare valore ai vari passaggi generazionali avvenuti attraverso una storia dal sapore vintage.L’obiettivo? Promuovere, oltre alla classica Linea Rossa (pelati, passate, polpe e pomodorini), alle linee più di nicchia come Pomo Bio, Salse, Speciali (Datterini del Fortore, Gialli, Pomodori pelati San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino) e a quelle di prodotti che trascendono il pomodoro come Linea Verde (broccoli) e Legumi, anche e soprattutto i valori immateriali d'impresa che hanno contribuito al consolidamento del marchio nel mercato.

Strategia, creatività e produzione firmata da Santangelo Studios, la campagna prende spunto da un aneddoto risalente alla fine degli anni Sessanta. “Secondo la storiella -spiega Giuseppe Torrente- durante gli ultimi giorni di raccolto apparve improvvisamente in lontananza una minaccia di tempesta che, se fosse arrivata sui campi, avrebbe rovinato i pomodori. Mesi e mesi di duro lavoro sarebbero stati vanificati se non fosse stato per il supporto di tutti i membri della famiglia, grandi e piccoli, accorsi per cogliere i frutti maturi e strapparli al maltempo. Fortunatamente la tempesta non ci fu mai. A detta di don Peppe, quella fu l’annata più buona di tutti i tempi”.

Molti sono stati gli sforzi di produzione: quattro mesi di progettazione; cinque giorni di riprese in outdoor; tre mesi di lavorazione in studio; 40 persone coinvolte tra regia, operatori foto e video, fonici, trucco e parrucco, musica e voce narrante, con un guardaroba d’eccezione a cura della Sartoria Teatrale Canzanella; 23 presenze tra attori e comparse, tra cui i volti noti di Paola Torrente (secondo posto a miss Italia 2016), Vincenzo Vaccaro (Enzo de L’Amica Geniale) e del piccolo Gennaro De Simone (Jimmy di Un Posto al Sole).