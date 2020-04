Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands, azienda brianzola che si occupa di allestimenti fieristici che ha sedi in tutto il mondo, ci racconta la trasformazione avvenuta in piena emergenza Coronavirus puntando sulle realizzazioni di barriere e soluzioni di sicurezza per il retail, che ha permesso una continuità produttiva e il salvataggio di tutti gli oltre 100 posti di lavoro in azienda.